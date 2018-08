Nach einem schweren Verkehrsunfall am 17. Juli, bei dem eine Rollerfahrerin und ihre Beifahrerin auf der Südtangente schwer gestürzt waren, wurde nun der Unfallverursacher ermittelt. Er war nach dem Unfall einfach davon gefahren.

Bei dem Unfall am späten Abend des 17. Juli wurde eine 62-jährige Rollerfahrerin und ihre 37 Jahre alte Begleiterin schwer verletzt. Der damals unbekannte Fahrer eines Land Rover streifte beim Einfahren auf die Südtangente den Roller und die beiden Frauen stürzten. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon. Nun wurde er ermittelt, das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Bericht an die Presse mit.

Nach dem Unfall wurde bei der Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet. Das fünfköpfige Team überprüfte daraufhin 50 Fahrzeuge auf einen Unfallschaden. Nachdem die letzten drei Fahrzeuge überprüft werden sollten und die Beamten Kontakt mit den Fahrzeugbesitzern aufgenommen hatten, meldete sich der 51 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher.

An seinem Auto, ein Range Rover Sport, konnten Unfallspuren nachgewiesen werden. Laut Polizeibericht könnten die mit dem Unfall vom 17. Juli in Verbindung gebracht werden. Ein Sachverständiger bestätigte diese Einschätzung.

Ursprungsmeldung:

Schwere Verletzungen nach Unfall auf der Südtangente: Autofahrer streift Motorroller und flüchtet