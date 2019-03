vor 3 Stunden Karlsruhe Nach Umbau weitere Station barrierefrei: Fahrgäste der Linien S4 und S5 können ab Juni auch Haltestelle Untermühlstraße nutzen

Ein barrierefreier Einstieg in die Tramlinien 1 und 2 ist nun auch an der Untermühlstraße möchlich: Nach rund acht Monaten wurde der Umbau der Haltestelle am Dienstagmorgen abgeschlossen. Ab Juni werden - um die dort entstehende Unternehmenszentrale des Drogerieriesen "dm" besser anzuschließen - zwei weitere Linien über die Untermühlstraße fahren: die Stadtbahnlinien S4 und S5.