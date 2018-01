27.01.2018 06:29 Karlsruhe Nach Überfall auf Tankstelle: Polizei sucht Jogger als Zeugen

Ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Freitagabend eine in der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße, Höhe Ostring, gelegene Tankstelle überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter konnte in unbekannte Richtung fliehen.