vor 1 Stunde Kaiserslautern/Landau Nach Südwestderby: Polizei zieht positive Bilanz, geschmacklose Scherze von Fußballfans in Landau und Neustadt

Eine positive Bilanz ziehen die Einsatzkräfte in Kaiserslautern nach dem Südwestderby des 1. FC Kaiserslautern gegen den Karlsruher SC: Vereinzelt kam es zum Einsatz von Pyrotechnik und Böllern, größere Vorkommnisse habe es aber nicht gegeben, so die Polizei in ihrem Bericht. Geschmacklose Scherze erlaubten sich wohl einige Karlsruher Fußballfans auf ihrem Weg zum Fußballspiel: Sie installierten ausgestopfte Puppen - an einer Autobahnbrücke bei Landau und am Bahnhof Neustadt.