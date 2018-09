vor 20 Stunden Karlsruhe Nach Streit mit dem Ehemann: Frau mit schweren Kopfverletzungen an Haltestelle gefunden

An der Haltestelle Ostmarkstraße in Karlsruhe hat die Polizei eine Frau mit schweren Kopfverletzungen gefunden. Die Frau habe sich vermutlich vor tätlichen Angriffen ihres Ehemannes retten wollen, sagte ein Sprecher am Montag.