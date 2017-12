Trotz besinnlicher Jahreszeit machte ein 32-Jähriger seinem Ärger gegenüber der Polizei auf besonders aggressive Weise Luft.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt, hat der Mann am frühen Sonntagmorgen eine Streifenwagenbesatzung beleidigt und dabei auch einen Polizeibeamten tätlich angegriffen. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Die Streife wurde nach einem Streit mit Körperverletzung um kurz nach 2 Uhr zu einer Gaststätte in der Hirschstraße gerufen.

Der 32-Jährige stand vor dem Lokal provozierte Gäste und beleidigte die Polizisten als diese ihn ansprachen. Einem Platzverweis leistete er keine Folge, beschimpfte die Beamten weiter und schlug laut Polizei unvermittelt in Richtung des Kopfes eines Beamten. "Der konnte ausweichen, so dass der Schlag die Schulter traf", so die Polizei. Der aggressive Angreifer konnte gestoppt und zu Boden gebracht werden wobei ihm Handschellen angelegt werden mussten. Auf der Fahrt zur Polizeiwache kam es zu weiteren Beleidigungen gegen die Beamten. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung musste ihn die Polizei vorübergehend in Gewahrsam nehmen.