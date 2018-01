vor 4 Stunden Karlsruhe Nach Straßenbahnunfall am KIT: 23-Jähriger verstorben

Ein 23-jähriger Mann ist am Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen. Er ist am vergangenen Donnerstag, 18. Januar, am Durlacher Tor von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Das teilt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemeldung mit.