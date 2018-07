Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in der Kriegsstraße wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Zudem entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Der Unfall ereignete sich nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei am späten Sonntagvormittag, gegen 11.30 Uhr aufgrund eines übersehenen Rotlichts an der Kreuzung Kriegsstraße und Karl-Friedrich-Straße.

Eine 55-jährige Frau übersah das offenbar, als sie von der Karl-Friedrich-Straße in Richtung Ettlinger Straße fahren wollte. So kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Mann, der auf der Kriegsstraße in westlicher Richtung unterwegs war.

Der Fahrer und auch alle vier Insassen im Wagen der Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt, so die Polizei in einem Pressebericht. Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Schaden von 1.000 Euro, am Wagen des Mannes rund 5.000 Euro.