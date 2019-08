vor 4 Stunden Karlsruhe Nach Messerstichen auf Ehefrau: Staatsanwaltschaft klagt Mann wegen Totschlags an

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat einen Mann wegen Totschlags angeklagt, der seine 27 Jahre alte Ehefrau in Pforzheim erstochen hat. Der 37-Jährige soll am 25. Mai in Pforzheim mehrfach auf seine Frau eingestochen und dabei deren Tod zumindest billigend in Kauf genommen haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.