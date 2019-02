vor 5 Stunden Bretten Nach Messerattacke am Bahnhof Bretten: Polizei nimmt 18-jährigen Täter fest

Fast zwei Monate nach der Messerattacke am Bahnhof Bretten hat die Polizei den Täter gefasst. Der 18-Jährige hatte am 8. Dezember auf einen 20-Jahre alten Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung eingestochen und war geflüchtet. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.