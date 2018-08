Obwohl sie schon seit mehreren Jahren getrennt leben, die Frau aber jetzt erst die Scheidung ausgesprochen hatte, ist ein 64 Jahre alter Mann auf sie und den Sohn der Frau losgegangen. Mit einem Messer bedrohte er den Sohn und als die Polizei eintraf, wollte sich der verlassene Ex-Mann das Leben nehmen.

Am Freitagabend wollte der 64-jährige Mann seine Ehefrau in der Grötzinger Straße in Durlach einen Besuch abstatten, da sie nun, nachdem sie bereits einige Jahre getrennt waren, ihre Scheidungsabsicht bekannt gegeben hatte. Weil sich der Mann über den Balkon Zutritt zu der Wohnung verschaffen wollte, verließ die eingeschüchterte Frau ihre Wohnung und rief ihren 18-jährigen Sohn zur Unterstützung.

Wie die Polizei weiter schreibt, erschien der Sohn in Begleitung eines Freundes in der Wohnung der Mutter und öffnete die Balkontür. Plötzlich sprang ihn sein Stiefvater an, nahm ihn in den Schwitzkasten und hielt ihm ein 12 Zentimeter langes Messer an den Hals. Der Freund des Sohnes konnte flüchten.

Als Beamte der Polizei Durlach in der Grötzinger Straße eintrafen, öffnete keiner die Tür, die daraufhin von den Polizisten eingetreten wurde. Dadurch ließ der 64-Jährige von seinem Stiefsohn ab und hielt sich das Messer selbst vor die Brust. "Der Mann wurde eindringlich aufgefordert, das Messer fallen zu lassen. Er gab zur Antwort, dass er nichts mehr zu verlieren habe und stieß sich daraufhin das Messer selbst in die Brust", heißt es in der Polizeimeldung weiter. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Schon am Sonntagabend bestand nach Auskunft der Ärzte jedoch keine Lebensgefahr mehr.