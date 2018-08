vor 3 Stunden Karlsruhe Nach Hundeattacke in Mühlburg: Peta fordert Einführung des Hundeführerscheins

Am Dienstagabend kam es in Mühlburg zu einer Beiß-Attacke zweier Hunde, bei der ein Mann und dessen Vierbeiner verletzt wurden. Anlässlich dieses Vorfalls fordert die Tierschutzorganisation Peta nun die Einführung eines Hundeführerscheins in Baden-Württemberg.