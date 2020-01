05.01.2020 17:35 Baiersbronn Nach Feuer in "Schwarzwaldstube": Hotelchef will Drei-Sterne-Restaurant schnellstmöglich wieder aufbauen

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers im Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn gestalten sich schwierig. Die Reste des am Sonntag weitgehend zerstörten Gebäudes seien einsturzgefährdet, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Freudenstadt, Martin Frey. Die Ursache des Feuers ist auch am Dienstag noch unklar. Möglichst schon übernächste Woche soll mit dem Wiederaufbau begonnen werden.