18.08.2019 15:18 Karlsruhe Nach Feuer in Karlsruher Wohnhaus: Ermittlungen zu Brandursache dauern an

In einem Hinterhaus in der Karlsruher Innenstadt hat die Feuerwehr am Sonntagmittag gegen 13 Uhr einen Zimmerbrand gelöscht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bei dem Mehrfamilienhaus in der Amalienstraße schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im 1. Obergeschoss. Personen wurden offenbar nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar.