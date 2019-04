vor 4 Stunden Karlsruhe Nach Evakuierung von Durlacher Realschule: Pfefferspray wohl für Reizgas-Unfall verantwortlich

Nach der Räumung einer Durlacher Schule am vergangenen Freitag war sehr wahrscheinlich der Austritt von Pfefferspray für die Verletzungen von 46 Schülern und einer Lehrerin verantwortlich. Das gibt die Polizei in einer Mitteilung an die Presse bekannt.