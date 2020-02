vor 14 Stunden Stuttgart Nach Eisenmann-Vorstoß: CDU fordert Verbot von Vollverschleierung auch an Hochschulen

Die CDU-Fraktion fordert ein Verbot von Vollverschleierung an Hochschulen im Land. "Gesichtsverschleierung ist nicht nur ein Unterrichtshemmnis, sondern behindert natürlich auch im Hörsaal jeden wissenschaftlichen Diskurs", betonte die wissenschaftspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Marion Gentges, am Mittwoch in Stuttgart.