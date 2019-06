vor 2 Stunden Speyer Nach Dilemma mit den Helikoptern der Kabs: Stechmückenjäger können bald wieder Hubschrauber einsetzen

Die Stechmückenjäger am Oberrhein können ab Ende der laufenden Woche als Ersatz für zwei defekte Helikopter wieder einen Hubschrauber einsetzen. Das reparierte Fluggerät müsse noch von den Behörden genehmigt werden, sagte der wissenschaftliche Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs), Norbert Becker, am Montag in Speyer. Für die aktuelle Mückenzeit komme der Hubschrauber zu spät. "Die Larven haben sich verpuppt, hier sind uns biologisch die Grenzen aufgezeigt", sagte er.