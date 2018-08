Nach Brückenunglück in Genua: In Baden-Württemberg gibt es keine vergleichbare Brücke

Am Dienstag kam es im italienischen Genua zu einem tragischen Unglück: Ein Brückeneinsturz forderte mehrere Tote und Verletzte. Natürlich stellt sich nun die Frage: Kann das auch in Baden-Württemberg passieren? Das Verkehrsministerium weist das aber entschieden zurück.

"In Baden-Württemberg gibt es im Bereich der Bundesfernstraßen und Landesstraßen keine mit Genua vergleichbare Brückenkonstruktion." Das stellt das Verkehrsministerium Baden-Württemberg in einer Pressemeldung anlässlich des gestrigen Brückeneinsturzes in Genua gleich zu Beginn klar.

Sicherheitsanspruch ist enorm hoch

Wo dort der Fahrbahnträger von nur einem Kabelpaar gehalten worden sei, handele es sich hierzulande um sogenannte redundante Vielseilsysteme. "Grundsätzlich ist der Sicherheitsanspruch insbesondere an Brücken in Deutschland enorm hoch. Nirgendwo werden Kontrollen so systematisch und engmaschig ausgeführt wie hier", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Alle drei Jahre wird deshalb jede Brücke im Zuständigkeitsbereich der Straßenbauverwaltung in Baden-Württemberg einer qualifizierten Prüfung unterzogen. Geprüft wird nach den Kriterien Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit. Auf Grundlage der Ergebnisse wird dann gegebenenfalls ein Sanierungskonzept erstellt. "Der Anspruch an die Ausbildung der sogenannten Brückenprüfer ist hoch", so das Verkehrsministerium.

Seit 2010: Rückgang der Sanierungen um 13 Prozent

Zudem sorgt ein Schwerpunktprogramm seit 2010 dafür, dass sanierungsbedürftige Brückenflächen an Autobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen um 13 Prozent reduzieren werden konnten. Ab einer Zustandsnote von 3,0 gilt ein Bauwerk als sanierungsbedürftig. Ab 3,5 besteht sogar ein vordringlicher Sanierungsbedarf.

Zu Beginn des Jahres gab es in Baden-Württemberg 1.886 Brücken an den Autobahnen, davon sanierungsbedürftig sind 239. 22 erhielten die Note 3,5 und schlechter. Von 4.210 Brücken an den Bundesstraßen sind 213 marode und 20 vordringlich sanierungsbedürftig. Auf den Landesstraßen müssen 205 von 3.225 Brücken erneuert werden. Auch hier sind 22 mit der Zustandsnote 3,5 und schlechter bewertet worden.

"Hierbei ist zu beachten, dass eine schlechte Zustandsnote nicht zwingend auf Tragfähigkeitsdefizite und in der Folge auf ein marodes Bauwerk hinweist", betont das Verkehrsministerium. Defizite im Bereich der Dauerhaftigkeit oder bei der Verkehrssicherheit könnten ebenfalls Gründe für eine schlechte Bewertung sein.