Nach einem Kabelbrand am Stuttgarter Hauptbahnhof kommt es auch am Mittwoch noch zu Fahrplaneinschränkungen. Angaben der Deutschen Bahn zufolge sind davon sowohl Verbindungen des Fernverkehrs als auch Regionalverbindungen betroffen.

Als Ersatzhalt dient einigen Verbindungen im Fernverkehr der Bahnhof in Esslingen am Neckar - andere Verbindungen entfallen komplett.

Folgende Verbindungen werden heute wieder angefahren:

Auf Gleis 2 - Regionalexpress in Richtung Tübingen und zurück

auf Gleis 3 - Regionalbahn in Richtung Heilbronn und zurück

Auf Gleis 4 - Intercity in Richtung Singen (- Zürich) und zurück

Auf Gleis 5 - ICE in Richtung Berlin und Dortmund über Mannheim und zurück

Auf Gleis 6 - ICE in Richtung Hamburg über Frankfurt und ICE in Richtung Dortmund und zurück

Auf Gleis 7 - Regionalbahn in Richtung Pforzheim und Bruchsal/Heidelberg und zurück (Abellio)

Auf Gleis 8 - IRE von Karlsruhe über Stuttgart nach Aalen und zurück (GoAhead)

Auf Gleis 11 - Regionalbahn in Richtung Ellwangen/Crailsheim über Aalen und zurück (GoAhead)

Auf Gleis 12 - Regionalbahn in Richtung Ulm und zurück (GoAhead)

Auf Gleis 13 - IRE in Richtung Aulendorf über Tübingen und zurück

Auf Gleis 14 - Regionalexpress in Richtung Schwäbisch Hall- Hessental und zurück sowie Regionalexpress in Richtung Nürnberg und zurück (GoAhead)

Auf Gleis 15 - ICE in Richtung München

Alle anderen Regionalzüge wenden vorzeitig an Vorstadtbahnhöfen. Reisende können dort in die S-Bahn umsteigen. Die S-Bahn fährt uneingeschränkt auf allen Linien. Es werden überwiegend Züge mit maximaler Zuglänge eingesetzt.

Schnellzug nach Paris startet und endet in Karlsruhe, IC nach Nürnberg beeinträchtigt

Züge in Richtung Paris starten und enden in Karlsruhe. Die IC-Verbindung zwischen Karlsruhe und Nürnberg wird nur zwischen Aalen und Nürnberg bedient.

Alle anderen Fernverkehrszüge halten anstatt Stuttgart Hbf in Esslingen am Neckar und teilweise in Vaihingen an der Enz. IC-Züge aus dem Rhein/Ruhr-Gebiet enden und beginnen vorzeitig in Heidelberg. Es kann darüber hinaus noch zu vereinzelten Zugausfällen kommen.

Keine Angaben wie lange Ausfälle und Umleitungen andauern

Über die Dauer der Beeinträchtigungen kann die Bahn derzeit noch keine Aussage treffen. Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen sich rechtzeitig vor Reiseantritt auf www.bahn.de oder in der App DB Navigator über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und eine längere Reisezeit einzuplanen.

Hintergrund



Am Dienstagmorgen war es unter den Gleisen des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu einem Rohrbruch gekommen, der einen Kurzschluss auslöste, der wiederum einen Kabelbrand entfachte.



Während des anschließenden Feuerwehreinsatzes waren die Gleise am Dienstagvormittag stundenlang gesperrt. Acht der sechzehn Gleise seien inzwischen wieder nutzbar, erklärte die Bahn.