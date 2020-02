vor 22 Stunden Karlsruhe Nach Attacke auf Mann mit Behinderung: Neue Erkenntnisse - Polizei sucht nach junger Frau

Am Nachmittag des 8. Februar kam es in der Straßenbahn der Linie S51 und am Durlacher Bahnhof zu Körperverletzungsdelikten zum Nachteil eines 35-jährigen geistig behinderten Mannes. Die neusten Erkenntnisse der Polizei zeichnen einen anderen Tathergang, als bislang angenommen.