Der letzte Glockenguss der Gießerei Bachert zum Auftakt der Aktion "Hörst du nicht die Glocken?" wurde aufgrund der Kälte abgebrochen. Am Freitag, 15. Dezember, soll es nun in der Werkstatt der Gießerei klappen.

Zum Auftakt der bundesweiten Glockenkampagne "Hörst du nicht die Glocken?" - mit der die katholische und die evangelische Kirche gemeinsam dem Glockenklang wieder mehr Bedeutung zukommen lassen wollen - sollte am 1. Dezember vor dem Karlsruher Schloss eine Ökumenenglocke gegossen werden.

Zahlreiche Zuschauer standen am Karlsruher Schlossplatz und beobachteten das Spektakel. Nach einer Verzögerung von gut 45 Minuten musste der öffentliche Guss abgebrochen werden, da der Ofen nicht heiß genug wurde. Geschäftsführerin Christiane Bachert kündigte an diesem Tag an, den Guss nachzuholen.

Nun steht der Termin: m Freitag, 15. Dezember, soll es nun in der Werkstatt der Gießerei klappen. Für die Glockengießerei ist es der letzte Auftrag in Karlsruhe, das Unternehmen wechselt sein Standort und zieht nach Neunkirchen.

ka-news wird am Freitag, 15. Dezember, vor Ort sein!