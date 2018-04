Der Oberbürgermeister der Stadt Stutensee, Klaus Demal, verabschiedet sich nach fast 30 Jahren von seinem Amt. Der Grund für seinen Rückzug sind gesundheitliche Gründe.

Aus gesundheitlichen Gründen legt der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Stutensee, Klaus Demal, sein Amt zum 10. Mai, nieder. Das gab der Oberbürgermeister eingangs der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Soziales am Dienstagabend bekannt.

In der Sitzung dankte der Oberbürgermeister allen Mitbürgern sowie den Mitgliedern des Gemeinderats, der Ortschaftsräte und allen Mitarbeitern für das gemeinsam Erreichte in den 27 Jahren seiner Amtszeit in Stutensee. Seinen Dank sprach er auch all denen aus, die Stutensee in dieser langen Zeit konstruktiv begleitet haben.

Vor seiner Zeit in Stutensee war Demal bereits knapp vier Jahre Bürgermeister der Gemeinde Flein bei Heilbronn. Über die sich nun anschließenden Schritte wird der Gemeinderat zeitnah beschließen. Die vierte Amtszeit Demals wäre im März 2020 abgelaufen.