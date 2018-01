Das Leipziger Sinfonieorchester Leipzig erhält zu seinem 275. Bestehen die erste 20-Euro-Münze mit einer individuellen Sonderprägung. Produziert und angeprägt wurde die Münze von Baden-Württembergs Finanzstaatssekretärin Gisela Splett in Karlsruhe.

Das Leipziger Gewandhausorchester ist eines der größten Sinfonieorchester der Welt. Jetzt wurde es in Karlsruhe mit einer Gedenkmünze gewürdigt: Zum 275. Jubiläum wurde durch Staatssekretärin Gisela Splett in der Fächerstadt die erste von insgesamt gut einer Million 20-Euro-Münzen angeprägt.

"Die Balance zwischen Geschichte und Moderne, die das Gewandhausorchester auszeichnet, spiegelt sich im Motiv der Münze wider", so Splett in einer Pressemitteilung. In der Münzstätte der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg startete sie zunächst eine Umlaufprägepresse, um eine Silbergedenkmünze in Stempelglanzqualität anzuprägen. Anschließend setzte sie gemeinsam mit dem Verwaltungsdirektor des Leipziger Gewandhauses Gereon Röckrath und der Münz-Künstlerin Lucia Maria Hardegen eine Spiegelglanzprägepresse in Gang. Insgesamt 125.000 Münzen der Gesamtauflage sollen in Spiegelglanzqualität geprägt werden.

Der Landesbetrieb "Staatliche Münzen Baden-Württemberg" stellt etwa 40 Prozent der deutschen Umlauf- und Sammlermünzen her. Die Münzstätten in Stuttgart und Karlsruhe können im Jahr bis zu eine Milliarde Münzen herstellen. Die Pressen arbeiten mit einer Leistungsfähigkeit von 750 Münzen in der Minute, heißt es in einer Pressemitteilung des Finanzminsteriums Baden-Württembergs.