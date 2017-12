Mordprozess in Karlsruhe: Erklärung des Angeklagten wird erwartet

Der Karlsruher Mordprozess gegen einen 54 Jahre alten Mann, der seine Ehefrau mit 29 Messerstichen getötet haben soll, geht heute mit einer Erklärung des Angeklagten weiter. Der Verteidiger des Mannes hatte zum Prozessauftakt vor dem Landgericht angekündigt, einen Text für seinen Mandanten verlesen zu wollen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord an der von ihm getrennt lebenden 50-jährigen Frau vor. Er habe sie beim Verlassen ihrer Arbeitsstätte, einer Kita in Pforzheim, abgepasst und im Eingangsbereich des Gebäudes auf sie eingestochen. Das Opfer starb zwei Tage nach der Tat am 19. Mai im Krankenhaus.

Weitere Verhandlungstage sind bis zum 7. Dezember festgesetzt.