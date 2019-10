Die Themen Klimawandel und -schutz sind aktuell so präsent wie nie zuvor. Um der Umwelt etwas Gutes zu tun, wurde daher die bundesweite Aktion "Einheitsbuddeln" ins Leben gerufen. Passend zum Tag der Deutschen Einheit am heutigen 3. Oktober sollen bundesweit mindestens 40.000 Bäume gepflanzt werden. In der Fächerstadt beteiligt sich die Waldstädterin Monika Seelmann an der Aktion: Sie will 76 Setzlinge einer alten Eiche vor dem Abmähen retten. Doch kann eine solche Aktion wirklich etwas gegen den Klimawandel bewirken?

In der Kolberger Straße im Stadtteil Waldstadt steht eine große, alte Eiche. Sie sollte eigentlich bereits gefällt werden, doch das will Monika Seelmann auf jeden Fall verhindern. Die 69-Jährige wohnt in der Waldstadt und möchte die unzähligen Ableger der Eiche, sogenannte Setzlinge, im Rahmen der Aktion "Einheitsbuddeln" retten.

"Diese Setzlinge haben Symbolcharakter"

Denn: Im Normalfall würden die Jungpflanzen einfach abgemäht werden. "Diese Setzlinge haben einen gewissen Symbolcharakter. Die alte Eiche gibt ihr Leben weiter", so Monika Seelmann im Gespräch mit ka-news.de.

Ihr Vorhaben ist aber nicht das einzige am heutigen Tag der Deutschen Einheit. Bundesweit sind Bürger aufgerufen, mindestens 40.000 Bäume für das Klima zu pflanzen. Wer nicht mitmachen kann, kann auch alternativ fünf Euro auf der Internetseite des "Einheitsbuddelns" spenden - dann wird ein neuer Baum in der Försterei Hütten in Schleswig-Holstein gepflanzt. Auch Seelmann will sich mit ihren 76 Setzlingen - in Anlehnung an die Postleitzahl der Fächerstadt - am bundesweiten Buddeln beteiligen.

Nach drei bis vier Jahren können sie gepflanzt werden

Ihr Engagement für die Setzlinge befürwortet auch das Gartenbauamt Karlsruhe, das die Kampagne unterstützt. "In der Stadtgärtnerei wird sich um die jungen Bäume gekümmert", sagt Klaus Weindel, stellvertretender Amtsleiter, gegenüber ka-news.de.

Nach drei bis vier Jahren werden sie dann wieder ausgepflanzt. "Ob sie dann ihre Heimat wieder in der Waldstadt haben werden oder an einem anderen Standort, wird man dann sehen", so Weindel.

"Wir wollen die Menschen wachrütteln"

Mit ihrem Einsatz geht es Monika Seelmann und ihren Helfern nach eigener Aussage jedoch nicht nur darum, die jungen Bäume zu retten. "Wir wollen das Bewusstsein der Menschen erreichen und sie wachrütteln", erklärt die 69-Jährige im Gespräch mit ka-news.de.

Doch kann das "Einheitsbuddeln" tatsächlich etwas für das Klima tun? Die Waldstädterin ist hier geteilter Meinung: "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht", meint sie, fügt aber an: "Ich habe die Befürchtung, der Mensch überlebt es letztendlich nicht."