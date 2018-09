vor 2 Stunden Karlsruhe Moderner Sound im historischen Bad: "Beats in der Therme" geht in die nächste Runde

Am Freitag, 14. September, verwandelt sich die historische Therme Vierordtbad von 19 bis 23 Uhr wieder in ein außergewöhnliches Konzerthaus. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Beats in der Therme" können Besucher bei den Klängen des Karlsruher DJ Sonas ihre Bahnen ziehen oder in der Saune schwitzen.