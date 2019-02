vor 45 Minuten Karlsruhe Mit drei Fällen vertreten: Polizei Karlsruhe erneut bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Mit insgesamt drei Fällen ist das Polizeipräsidium Karlsruhe am kommenden Mittwochabend in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" vertreten. Mithilfe der Sendung erhoffe man sich so, einen bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro und einen Vermisstenfall aus Pforzheim zu lösen. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemeldung.