vor 6 Stunden Karlsruhe Mit dem Messer bedroht: Unbekannter stiehlt 11-Jährigem das Fahrrad

Ein noch unbekannter Täter hat auf einem Bolzplatz in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage einen Elfjährigen mit einem Messer bedroht und dessen Fahrrad gestohlen. Der Junge war am Mittwoch mit Freunden in der Anlage, als ihn der etwa 25 Jahre alte Fremde angesprochen habe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.