Am kommenden Wochenende soll das "Fest der Sinne" wieder in die Karlsruher Innenstadt locken und der Wetterbericht verspricht dafür sommerliche Temperaturen.

Während aus dem Wintergrau inzwischen schon sommerliche Temperaturen geworden sind, kehrt am Wochenende Open-Air-Fest in die Fächerstadt zurück. Frische Düfte und das Leben im Freien gewinnen jetzt wieder an Bedeutung. Beim "Fest der Sinne" soll sich die Karlsruher Innenstadt am Wochenende, vom 21. und 22. April, von jeweils 11 bis 20 Uhr in eine Erlebnislandschaft verwandeln.

Vom Stephansplatz über den Kirchplatz St. Stephan sowie den Marktplatz erstreckt sich das Fest hin bis zum Schlossplatz. Auf die Besucher warten unter anderem Essensstände, Kunsthandwerkermärkte, Musikdarbietungen und Blumenausstellungen - eben alles was die Sinne berührt. Auf dem Kirchplatz St. Stephan wird an beiden Tagen ein Programm für die kleinen Besucher angeboten. Zum Shopping lädt der verkaufsoffene Sonntag.

Das Fest der Sinne mit verkaufsoffenem Sonntag wird vom Kooperationsmarketing veranstaltet mit dem Ziel, die Einkaufsstadt Karlsruhe während der Bauphase im Zuge der Kombilösung zu unterstützen und die Beeinträchtigung für Besucher zu reduzieren und den Einzelhandel zu stärken.