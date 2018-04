vor 2 Stunden Karlsruhe Mit Messer bewaffnet: Junge Männer überfallen DHL-Fahrer in Karlsruhe

Ein 22-jähriger DHL-Fahrer wurde am Donnerstag in der Karlsruher Weststadt von zwei bewaffneten Männern überfallen. Sie forderten die Herausgabe von Paketen, so die Polizei. Jetzt werden Zeugen gesucht.