Mit Messer bedroht: Brutaler Handtaschenraub in Karlsruhe

Eine 54-Jährige wurde am Freitagmorgen Opfer eines Taschendiebstahls. Der maskierte Dieb bedrohte die Frau sogar mit einem Messer.

Am Freitagmorgen war die Frau zu Fuß unterwegs, als sie kurz vor der Unterführung bei der Karlsruher Michelinbrücke bemerkte, wie jemand an den Riemen ihrer Handtasche zerrte. Als sich die 54-Jährige umdrehte, stand ein maskierter Mann vor ihr und bedrohte sie mit einem Messer. Er hielt ihr die Waffe vor das Gesicht während er ihre Handtasche einforderte. Aus Angst vor der unmittelbaren Bedrohung gab sie ihm die Tasche. Das teilt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemeldung mit.

Der Unbekannte flüchtete zu Fuß mit seiner Beute in Richtung Michelinstraße. Die Frau erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er war komplett dunkel gekleidet und war außerdem mit einer Sturmhaube maskiert.