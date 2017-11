Was hat eine Windel mit dem Entsalzen von Meerwasser zu tun? Wie können Pilze einerseits zu Hungernöten führen, aber andererseits Arbeitsplätze schaffen? Diese und weitere Fragen beantwortet die "Nacht der Wissenschaft" am KIT.

In dieser Woche startet die dritte Nacht der Wissenschaft: Am Freitag, 24. November, finden ab 20 Uhr rund 20 Vorträge aus den verschiedenen Disziplinen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) statt. Die gleichnamige Hochschulgruppe "Nacht der Wissenschaft" organisiert die Veranstaltung ehrenamtlich, unterstützt vom KIT, dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) am KIT, dem Arbeitskreis Kultur und Kommunikation (AKK) und dem Stadtmarketing Karlsruhe.

Rund 20 Lehrende des KIT aus allen Fachrichtungen tragen mit abwechslungsreichen Vorträgen zum Programm bei. Zwischen den Vorträgen können sich Besucher und Dozenten bei einem Imbiss und Getränken austauschen. Veranstaltungsorte sind die Hörsäle Tulla, Benz und Redtenbacher rund um den Ehrenhof am Campus Süd des KIT.

Von Toilettenpapier, Schimmel und Windeln

Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge zu den Themen "Meerwasserentsalzung und Motoren - Neue Anwendungsgebiete für Pampers", "Wenn der Kühlschrank Toilettenpapier bestellt - die Zukunft der Internet-Technologie" oder "Fluch und Segen der Schimmelpilze".

Das komplette Programm und die Veranstaltungsorte gibt es hier: www.ndw-ka.de