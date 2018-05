Voller Erfolg für die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof. Gleich zwei Mal klickten am Mittwoch die Handschellen, als die Beamten zwei Männer, von denen einer mit Haftbefehl gesucht wurde, festnehmen konnten.

Zuerst ging den Beamten der Bundespolizei am Dienstag ein 22 Jahre alter Italiener ins Netz. Als sie am Hauptbahnhof die Personalien des Mannes kontrollierten, stellten sie fest, dass er mit einem sogenannten Sicherungshaftbefehl gesucht wurde. Der Italiener wurde wegen Diebstahl, Unterschlagung und Erschleichen von Leistungen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Einen Teil der Strafe hat er laut Pressebericht der Polizei bereits abgesessen, die verbleibende Haftstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Da der junge Mann aber gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte, wurde er nun wieder gesucht. Der 22-Jährige wurde bereits dem Haftrichter am Amtsgericht Bruchsal vorgeführt und wieder in eine Justizvollzuganstalt (JVA) gebracht.

Wenige Stunden nach der ersten Festnahme verhafteten die Beamten der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof einen weiteren gesuchten Straftäter. Der 57-jährige Mann wurde per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Baden-Baden gesucht. Laut Polizeimeldung wurde er wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 480 Euro verurteilt. Da er diese allerdings nicht zahlen konnte, wurde er ebenfalls in eine JVA gebracht. Dort sitzt der 57-Jährige nun eine 20-tägige Freiheitsstrafe ab.