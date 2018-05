Die Staatsanwaltschaft und die Bundespolizei Karlsruhe sind am Mittwoch einem 39-jährigen Einbrecher auf die Schliche gekommen - und das nur deshalb, weil der Mann im Geschäft im Karlsruher Hauptbahnhof, in das er eingedrungen ist, einige Spuren von sich hinterließ.

Ein zunächst unbekannter Täter schlug in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Seitenscheibe eines Geschäfts im Hauptbahnhof Karlsruhe ein und verschaffte sich dadurch unberechtigt Zugang. Im Geschäft entwendete er dann mehrere Schachteln Zigaretten. Am Mittwochmorgen wurde der Einbruch durch eine Angestellte bemerkt und die Bundespolizei verständigt.

Am Tatort konnten laut Bundespolizei mehrere Spuren sichergestellt werden: "Beim Einschlagen der Scheibe verletzte sich der Täter an der Hand und hinterließ Blutanhaftungen an der eingeschlagenen Fensterinnenseite. Weiterhin konnten Schuhsohlenabdrücke im Inneren des Gebäudes festgestellt und gesichert werden. Durch die Kameraüberwachungsanlage der Filiale konnte der Täter videografiert werden", heißt es in einem Bericht an die Presse.

Verdächtiger erst vor wenigen Tagen aus Haft entlassen

Durch die gesicherten Videoaufzeichnungen sowie der Vorgehensweise des Täters erhärtete sich im weiteren Verlauf ein Tatverdacht gegen einen 39-jährigen Mann der bereits im Juni vergangenen Jahres am selben Ort eingebrochen war. Der Mann wurde erst vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige durch Beamte der Bundespolizei am Mittwochnachmittag im Bereich des Werderplatzes vorläufig festgenommen werden. Er trug laut Bundespolizei dieselbe Kleidung wie auf den gesicherten Videoaufzeichnungen. Im Rahmen der Vernehmung räumte der Mann die Tat ein.

Der 39-Jährige wurde am Donnerstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt. Hier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erlassen. "Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert", so die Bundespolizei abschließend.