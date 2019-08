vor 2 Stunden Karlsruhe Mit Bierflasche geschlagen und ausgeraubt: Unbekannter stiehlt Geldbeutel am Karlsruher Kronenplatz

Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen einen 28-Jährigen in der Karlsruher Innenstadt mit einer Bierflasche angegriffen und anschließend dessen Geldbeutel geraubt. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.