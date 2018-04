03.04.2018 08:15 Stuttgart Milde Südwest-Strömung bringt frühlingshaftes Wetter

Nach kalten und zum Teil nassen Ostertagen steigen die Temperaturen am Dienstag fast sprunghaft an und sorgen für frühlingshaftes Wetter im Südwesten. "Eine Südwest-Strömung bringt sehr warme Luft zu uns", erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag in Stuttgart den Anstieg der Temperatur.