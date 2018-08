Die badische Verfassung wurde 200 Jahre alt, ist aber auch heute noch aktuell. Das betont Oberbürgermeister Frank Mentrup bei seiner Rede am Mittwoch vor dem Karlsruher Schloss. Im Rahmen einer Festveranstaltung wurde das Jubiläum gefeiert.

Am 22. August 1818 hat der Großherzog Carl von Baden die badische Verfassung, erarbeitet von Karl Friedrich Nebenius, unterschrieben und in Kraft gesetzt. Unter der prallen Sonne wurde am Mittwoch um 12 Uhr mittags das 200-jährige Jubiläum dieses historischen Ereignisses mit großem Pomp vor dem Karlsruher Schloss gefeiert. Getragen wurde die Veranstaltung von der Badischen Heimat Karlsruhe, der Landesvereinigung Baden in Europa und der Historischen Bürgerwehr Karlsruhe.

Schon eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn füllte sich der Platz vor dem Schloss bei feierlicher Musik mit Zuschauern auf. Die Damen von der Historischen Bürgerwehr in ihren schönen Biedermeierkleidern halfen, Informationsblätter zu verteilen und überall sah man die Bürgerwehrmänner in ihren farbenfrohen Uniformen. Hunderte von Luftballons in den badischen Farben rot und gelb schwebten über dem Platz – diese sollten am Ende der Veranstaltung freigelassen werden.

Böllerschusse zur Eröffnung

Um 11.40 Uhr marschierte die historische Bürgerwehr mit Trommelschlag von der Pyramide zum Schloss und stellt sich auf. Moderator Rüdiger Homberg von der Landesvereinigung Baden in Europa kündigte den ersten Böllerschuss an, der von den Kanonieren der Historischen Bürgerwehr abgefeuert wurde und den Beginn der Veranstaltung einläutete.

200 Jahre Badische Verfassung vor dem Schloss Karlsruhe Alle Bilder

Frank Mentrup begrüßte zunächst alle Anwesenden mit der Aussage, es wäre eine große Ehre, die Feier mit veranstalten zu können. "Es ist eine tolle Feierstunde", führte er aus. Mentrup erklärte, dass die vor 200 Jahren unterschriebene badische Verfassung sowohl die erste in Deutschland, als auch später die damals Freiheitlichste war. Erst dann konnten die Badener sicher sein, Badener bleiben zu können - sowohl das Territorium von Baden als auch das badische Fürstenhaus wurden gesichert. Vor allem erhielten die Bürger persönliche Staatsrechte, ihre Gleichwertigkeit mit den höheren Ständen wurde erkannt und die Konstitution eines badischen Parlaments gegeben.

Die vier wichtigsten Paragraphen erneut verkündet

Mit der Wandlung des Staats zu einer konstitutionellen Monarchie hat die Verfassung große Schritte in Richtung Demokratie gemacht. Mentrup verlas dazu vier entscheidende Paragraphen der Verfassung vor, in denen es sich um die Gewähr des persönlichen Eigentums und der Freiheit, die Rechtssicherheit, die Pressefreiheit und die Sicherung der Grundrechte mit Religionsfreiheit ging. Somit bildeten diese Artikel die Grundlage der heutigen Demokratie. Jeder Paragraph wurde mit einem Böllerschuss durch die Historische Bürgerwehr unterstrichen.

1822 wurde das Ständehaus in Karlsruhe gebaut – der erste Parlamentsbau auf deutschem Boden, erklärte der Oberbürgermeister weiter – ein Ort für die Debatten der Volksvertreter. Die Verfassung lebt heute weiter, sagte Mentrup – es wurde immer weiter entwickelt und erweitert, vor allem nach der Revolution 1848 und in der Verfassung von 1919, nach der Gründung der Republik Baden, wurden viele Paragraphen übernommen. Auch in den deutschen Verfassungen von 1947 und 1953 findet man Teile aus der alten Verfassung wieder. "Die Welt wird immer unberechenbarer", so Mentrup, "es ist wichtig, sich mit Heimat und Tradition zu beschäftigen und die Kenntnisse zu vertiefen".

Abschließend sangen alle Anwesenden Strophen des Badnerlieds und die 499 roten und gelben Luftballons wurden in einer Wettbewerbsaktion für Kinder frei gelassen – bei 500 Luftballons hätte man die Flugsicherung informieren müssen. Die Grundsätze der damaligen Verfassung seien im heutigen Europa sehr aktuell, meinte Mentrup. Seine Rede hat er mit einem Aufruf an bürgerschaftliches Engagement beendet: "Lasst uns weiter für Bürger- und Menschenrechte kämpfen. Baden lebt!"