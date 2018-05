16.04.2018 09:53 Karlsruhe "Meine Grüne Stadt Karlsruhe": Eine Sportaktion für alle Generationen

Viele Menschen verlieren im Alter die Lust am Sport. Mit der Initiative "Meine Grüne Stadt Karlsruhe", die jeden Mittwoch bis Mitte Mai in Karlsruhe und in Knielingen auch donnerstags stattfindet, sollen alle Generationen, und Menschen jedes Fitnessstandes, zum Sport motiviert und inspiriert werden.