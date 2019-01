vor 8 Stunden Karlsruhe Mehr Wildunfälle im Südwesten: Stark wachsende Zahl an Wildschweinen sorgt für rund 2.600 Unfälle mehr als im Vorjahr

Die Tierwelt in Baden-Württemberg kommt immer häufiger dem Verkehr in die Quere. Meist haben die Tiere dabei das Nachsehen: Im vergangenen Jagdjahr wurden rund 23.000 Unfälle mit Wildtieren gemeldet - deutlich mehr, als noch in der vorangegangenen Saison.