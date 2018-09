Ist Karlsruhe bald um eine Baustelle reicher? Ja, zumindest wenn es nach den Gemeinderäten der Karlsruher Grünen geht. Sie wollen sowohl den barrierefreien Haltestellenumbau als auch eine Begrünung des Bahnhofsvorplatzes vorantreiben: Nach dem Abschluss der Kombilösungs-Baustellen soll der Startschuss fallen - gibt die Stadt ihre Zustimmung für das Projekt?

Bis 2022 sollen alle Karlsruher Bahnhaltestellen barrierefrei umgebaut sein – so auch der Vorplatz des Hauptbahnhofs. Mit konkreten Planungen hat sich die Stadt Karlsruhe hier aber bisher bedeckt gehalten – das zumindest kritisiert die Gemeinderatsfraktion der Grünen in einem Antrag an die Stadtverwaltung.

Bahnhofsvorplatz soll grüner werden

Daher ihre Forderung: Den Umbau der Haltestellen auf dem Bahnhofsvorplatz baldmöglichst anzugehen: Den Startschuss erhofft sie sich bald nach Ende der Bauarbeiten für die Kombilösung.

Im Zuge der Umgestaltung fordert die Grünen-Fraktion zudem eine Begrünung des Vorplatzes mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. "Der eintönige steinerne Platz mit Bäumen nur in den Ecken ist im Sommer ein Wärmespeicher und kein angenehmer Aufenthaltsort", begründet die Fraktion ihre Forderung. "Der Vorplatz macht insgesamt auf die dort Ankommenden keinen guten Eindruck."

Kommt bald die nächste Baustelle?

Barrierefreier Umbau und großflächige Begrünung - ein Großprojekt, das die Gemeinderäte schnellstmöglich vorantreiben wollen. Ein Wunsch, den sie nach eigenen Aussagen auch mit der Karlsruher Bevölkerung teilen. Müssen Pendler also bald wieder Umleitungen in Kauf nehmen? Erst im Mai dieses Jahres war der Bahnverkehr auf dem Vorplatz für Gleiserneuerungen lahmgelegt worden.

"Die Planungen für den Umbau liegen seit vielen Jahren in der Schublade", erklärt die Grünen-Fraktion in ihrem Antrag. Passiert sei aber nichts. Sie fordert nun von der Stadt, die Pläne zeitnah zu aktualisieren und für den Doppelhaushalt 2021/22 einzuplanen - ein Rahmen, den auch die Verwaltung für realistisch hält.

Umbau bleibt erst einmal Zukunftsmusik

Dennoch wird der Umbau des Bahnhofsvorplatzes noch einige Zeit auf sich warten lassen. Das geht aus der Stellungnahme der Stadt hervor, in der sie in Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) die Planungsschritte offenlegt, die das Großprojekt am Hauptbahnhof mit sich ziehen wird.

Daraus ergibt sich folgender Zeitplan: Mit den Planungen wolle man laut Stadt im Jahr 2020 starten, eine komplette Entwurfsplanung soll 2021 folgen. "Die Schritte nach der Entwurfsplanung nehmen einen Zeitraum von zirka vier weiteren Jahren in Anspruch", räumt die Verwaltung ein und macht damit deutlich: "Mit einem Baubeginn ist erst im Jahr 2025 zu rechnen."

