Zu den Aufgaben des Karlsruher Ordnungs- und Bürgeramts gehören Angelegenheiten wie Lebensmittelüberwachung, das Standesamt oder die Öffentliche Sicherheit mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD). Aber auch die Sicherheit im Straßenverkehr. Dafür wurde im Sicherheitsbericht nun Bilanz aus dem vergangenen Jahr gezogen.

Über 175.000 Fahrzeuge, egal ob Auto oder Lkw, waren im vergangenen Jahr in Karlsruhe registriert, über 2.000 Fahrzeuge mehr als im Jahr zuvor. Klar, dass bei mehr Fahrzeugen auch mehr Unfälle passieren können. 10.731 Unfälle sind demnach in der Stadt passiert, das macht ein Plus von 2,6 Prozent. Dabei kam es zu 1.178 Unfällen mit Personenschaden, bei denen Menschen entweder verletzt oder getötet wurden.

Hier können Polizei und Stadt immerhin einen Rückgang verzeichnen. Das geht aus dem aktuellen Sicherheitsbericht des Ordnungs- und Bürgeramtes der Stadt Karlsruhe hervor, das sich bei den Zahlen auf die Verkehrsunfallstatistik der Polizei bezieht.

Blitzer auf der Südtangente verzeichnen Plus

Doch in Sachen Verkehr ist das Karlsruher Ordnungsamt (OA) auch für Verkehrsüberwachung zuständig, sowohl im "ruhenden" als auch im "fließenden" Verkehr. Heißt konkret: "Knöllchen" an Falschparker auszustellen (ruhend) oder Blitzer aufzustellen (fließend). "Insgesamt 277.414 Verstöße wurden durch die Geschwindigkeits- und Rotlichtmessanlagen in der Stadt erfasst", so das Ordnungsamt in seinem aktuellen Sicherheitsbericht. Besonders "beliebt" bei Temposündern: die beiden Blitzer auf der Südtangente Höhe des Wasserwerks.

Die Blitzer konnten 2017 ein dickes Plus vorweisen: In Richtung Osten sind mehr als 45.500 Fahrer geblitzt worden, fast 8.900 mehr als im Vorjahr. Etwas weniger "erfolgreich" war die Blitzersäule in Richtung Westen. Hier blitzte es fast 32.900 Mal, das sind 12.419 mehr als noch 2016.

"Diesen Anstieg können wir uns auch nicht erklären", sagt Günter Cranz, stellvertretender Leiter des Ordnungs- und Bürgeramtes Karlsruhe. Er führt die Schwankung auf Unachtsamkeit der Fahrer zurück: "Man kennt die Blitzer zwar und fährt dann trotzdem rein", so Cranz im Gespräch mit ka-news weiter. "Oder, weil die Fahrer durch ihr Handy oder anderweitig abgelenkt sind!" Möglicherweise hängt der Anstieg allerdings mit der Baustelle auf der Südtangente im Jahr 2017 zusammen: Hierfür wurde das Tempolimit von 80 auf 60 reduziert - und die Blitzer entsprechend umgestellt.

Lässt die Verkehrsmoral zu wünschen übrig?

Seiner Meinung nach fahren viele auch deswegen in die Blitzer, weil sie es drauf anlegen. "Das ist gewisses Quantum an Verkehrsmoral, da fahren einige immer zu schnell, ganz nach dem Motto 'Mal schauen was passiert'", erklärt Günter Cranz.

Auch die neu aufgestellten Geschwindigkeitsmesser, die erst Ende 2016 und Anfang 2017 in Betrieb genommen wurden, registrierten laut Sicherheitsbericht Temposünder in "erheblichem Ausmaß". Der Blitzer in der Gustav-Heinemann-Allee wurde seit Inbetriebnahme über 7.370 Mal ausgelöst, der in der Starckstraße/Honsellstraße in Richtung Norden stellte über 14.000 Verstöße gegen die erlaubte Geschwindigkeit fest.

Neue Blitzer an den Unfallschwerpunkten

Unangefochtener Spitzenreiter der neuen Messanlagen: die Blitzersäule in der Ludwig-Erhard-Allee. An diesem ehemaligen Unfallschwerpunkt wurden seit Ende März 2017 25.295 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. Heißt: Über 2.800 Mal im Monat hat es dort im vergangenen Jahr geblitzt.

"Diese neuen Blitzer waren absolut notwendig, denn an diesen Stellen waren Unfallschwerpunkte", erklärt Günter Cranz im Gespräch mit ka-news weiter. Die hohen Zahlen verwundern den stellvertretenden Leiter des Ordnungsamtes allerdings nicht: "Im ersten Jahr werden viele Fahrer von den neuen Messanlagen erfasst, dann wird es bekannter, dass da ein Blitzer steht", sagt Cranz abschließend.

Eine Übersicht aller stationären Blitzer in Karlsruhe gibt es hier:

Dieser Artikel wurde nachträglich bearbeitet.