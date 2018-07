Maßnahme gegen Raser: Erstes Geschwindigkeits-Display geht in Durlach in Betrieb

Im Stadtgebiet Karlsruhe werden in den kommenden Wochen 22 neue Geschwindigkeits-Displays aufgestellt. Sie sollen das Verkehrsaufkommen beruhigen und zu mehr Langsamkeit mahnen. Am Dienstagmorgen nahm Bürgermeister Albert Käuflein zusammen mit Björn Weiße, Leiter des Ordnungsamtes, die erste Tafel in Betrieb.

"Karlsruhe ist eine wachsende Stadt", erklärt Bürgermeister Albert Käuflein, der am Dienstagmorgen zusammen mit dem Leiter des Ordnungsamtes Björn Weiße die erste von 22 Geschwindigkeits-Anzeigetafeln in der Badener Straße in Durlach enthüllt. Die Folge des Städtewachstums: Eine Zunahme von Verkehr, Lärm, Abgasbelastung und Unfällen.

Tafeln sollen Unfallzahlen senken

Käuflein erläutert: "Mit 175.684 zugelassenen Fahrzeugen, davon allein 79 Prozent Pkw, hat Karlsruhe im letzten Jahr einen neuen Höchststand erreicht." Und damit auch die Zahl der Unfälle: 2017 wurden 10.731 Unfälle in Karlsruhe registriert - so viele wie nie. 177 Personen seien dabei schwer verletzt worden, für 11 Menschen gingen die Unfälle sogar tödlich aus. Das, so Käuflein, sollen nun 22 Anzeigetafeln ändern.

"Die Tafeln machen den Verkehrsteilnehmern ein schlechtes Gewissen, indem sie ihnen ihre gefahrene Geschwindigkeit direkt vor Augen führen", so Käuflein. Das soll den Autofahrern einen Anreiz geben, langsamer zu fahren.

Geschwindigkeit um 10 km/h reduziert

Doch stimmt das wirklich? Dazu hat Professor Christoph Hupfer von der Hochschule Karlsruhe, Technik und Wirtschaft, eine wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt. Das Ergebnis: Ja, Autofahrer reagieren auf die Präsenz einer Anzeigetafel - sofern sie ein Display hat. Ordnungsamt-Leiter Björn Weiße meint: "Durch ein Display entsteht kein Gewöhnungseffekt."

Die Untersuchung habe gezeigt: Wo ohne Display bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer noch etwa 45 Kilometer pro Stunde gefahren wurde, habe sich die Geschwindigkeit bei einer Tafel mit Display im Durchschnitt auf etwa 35 Stundenkilometer gesenkt. "Ein super Wert!", freut sich Weiße. Weiterhin wurde festgestellt, dass ein Tempo-Display ohne Piktogramm, also ohne die abgebildeten Gesichter, einen größeren Effekt erzielt als die mit Gesicht. "Das sind auch gleichzeitig die günstigsten", zeigt sich Weiße zufrieden.

Eine Tafel kostet 2000 Euro

Doch auch die günstigste Variante kostet immerhin noch etwa stolze 2.000 Euro. Zusätzlich zu den 22 Displays, die in den kommenden Wochen aufgestellt werden sollen, gibt es noch zwei mobile Einheiten, die individuell angefordert werden können. Errichtet werden die Tafeln immer in Durchgangsstraßen mit hohem Verkehrsaufkommen, so Weiße. Die Auswahl der genauen Stellen oblag dabei dem Ordnungsamt.

Die Autofahrer in der Badener Straße in Durlach zeigen sich von dem neuen Geschwindigkeitsdisplay jedoch erst einmal wenig beeindruckt. Nur einige halten sich nach der Enthüllung an das vorgeschriebene Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Ob die 22 Tafeln in der Praxis tatsächlich den erhofften durchschlagenden Erfolg bringen werden, bleibt also erst einmal abzuwarten.