vor 5 Stunden Lena Kube Karlsruhe Marodes Landratsamt: Fällt im Sommer die Klimaanlage aus, muss evakuiert werden

Es ist eines der wenigen Hochhäuser der Stadt: das Karlsruher Landratsamt. Über 50 Jahre hat das Gebäude Wind und Wetter getrotzt und die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. An allen Ecken und Enden des Hochhauses besteht Sanierungsbedarf, doch der Denkmalschutz kommt einem geplanten Abriss in die Quere. Schadstoffe in der Luft und Aufzüge, für die es keine Ersatzteile mehr gibt: Ein Blick hinter die Fassade des 72 Meter hohen Gebäudes.