Der Name "Karlsruhe" soll nicht nur den Menschen in der Region, sondern auch weit hinaus ein Begriff sein. Dieses Ziel verfolgt ab September Eberhard Fischer. Bis Ende 2016 war er Stadtrat und wurde nun zum Leiter der Stabsstelle Außenbeziehungen und Strategisches Marketing (SAM) ernannt.

Der Gemeinderat hat den ehemaligen Stadtrat und Inhaber einer Karlsruher PR- und Werbeagentur, Eberhard Fischer, am vergangenen Dienstag in nichtöffentlicher Sitzung mit dem Aufbau, der Weiterentwicklung und der Umsetzung einer strategischen Leitlinie zur Stärkung der "Marke Karlsruhe" betraut. Das teilt das Presseamt nun in einer Meldung mit. Fischer wird seine neue Aufgabe offiziell Anfang September beginnen.

Die Stelle des SAM-Leiters gab es so zuvor noch nicht, wie Helga Riedel vom Presse- und Informationsamt gegenüber ka-news berichtet. Städtische Aufgabenbereiche, auch Teile des Stadtmarketings, seien umorganisiert worden und nun mit dieser Stelle näher beim Oberbürgermeister angesiedelt.

Karlsruhe im internationalen Wettbewerb positionieren

Zu seinem Aufgaben gehöre "die Steuerung der strategischen Ausrichtung der Außenbeziehungen, die Koordinierung der regionalen, grenzüberschreitenden und europäischen Zusammenarbeit genau so wie Ausbau und Pflege eines internationalen Netzwerkes aus politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen für die Positionierung Karlsruhes im internationalen Wettbewerb." Hinzu kommt die Betreuung des Strategischen Steuerungskreises Marketing und des Marketingrats.

Der 58-Jährige bringt in die künftige Aufgabe "seine langjährige Berufserfahrung als Kommunikationsexperte und sein ausgeprägtes Engagement auch im Ehrenamt für die Stadt Karlsruhe ein", so die Stadtverwaltung weiter. Nach seiner Promotion im Bereich Chemie habe er eine Ausbildung zu Fachjournalisten für Umweltfragen gemacht und war dann unter anderem im Presseamt der Stadt Köln und in der Pressestelle des Umweltministeriums Baden-Württemberg. Ab 1994 war er Inhaber und Geschäftsführer von Kommunikationsagenturen, so die Stadt weiter.