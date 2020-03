vor 14 Stunden Karlsruhe Mann wird in Karlsruhe von Gabelstapler erfasst und tödlich verletzt

Ein 53-jähriger Arbeiter wurde am Montagmittag auf einem Werksgelände in Karlsruhe von einem rückwärtsfahrenden Gabelstapler angefahren und erlitt tödliche Verletzungen. Das gibt die Polizei in einer Pressemeldung bekannt.