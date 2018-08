vor 4 Stunden Offenburg Mann ersticht Arzt und verletzt Helferin in Offenburg

Ein Unbekannter hat in einer Offenburger Arztpraxis einen Mediziner erstochen und eine Mitarbeiterin schwer verletzt. Die Tat im badischen Ortenaukreis ereignete sich am Donnerstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der Arzt starb an seinen Verletzungen, seine Praxishelferin kam in ein Krankenhaus. Ein Verdächtiger wurde gut eine Stunde später im Stadtgebiet festgenommen.