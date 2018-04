vor 3 Stunden Karlsruhe Maibaumstellen in Karlsruhe: Stadtteile pflegen auch dieses Jahr alten Brauch

Der alte Brauch des Maibaumstellens wird auch in einigen Karlsruher Stadtteilen weiter gepflegt: So werden in diesem Jahr in Daxlanden, Rintheim, Neureut, Grünwettersbach und Stupferich feierlich Bäume aufgestellt.