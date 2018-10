vor 6 Stunden Karlsruhe Lkw-Brand auf der A5 bei Karlsruhe-Nord: Große Behinderungen für den Verkehr in Richtung Norden

Am Mittag ist kurz nach der Auffahrt Karlsruhe-Nord ein Lastwagen in Flammen geraten. Durch die starke Rauchentwicklung und die Rettungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt für kurze Zeit nicht zu befahren. Die Rauchsäule war auch von weiter Entfernung zu sehen.