Am Sonntag, 6. Mai, startet bereits zum fünften Mal die Oldtimer-Rallye "Lions Fidelitas Classic". Die Vorbereitungen für die Wohltätigkeitsveranstaltung laufen schon jetzt auf Hochtouren - die Startplätze sind laut Veranstalter bereits vergeben.

Die Lions Fidelitas Classic ist eine touristische Wohltätigkeitsveranstaltung mit einfachen Wertungsprüfungen: Oldtimer-Freunde mit ihren Oldtimern bis Baujahr 1985 und Youngtimer bis einschließlich Baujahr 1996 können mit ihren Raritäten für den guten Zweck on tour sein und so manchen Zuschauer zum Staunen bringen.

In den vergangenen vier Jahren konnten laut des Veranstalters somit bereits 110.000 Euro eingenommen und für soziale Projekte in der Region gespendet werden. "Damit konnten unzählige soziale Projekte umgesetzt und realisiert werden, auch und insbesondere für die Lebenshilfe, zu der der Lions Club Karlsruhe-Fidelitas eine ganz besondere und bereits langjährige Verbindung pflegt. Daher ist der legendäre 'Lebenshilfe-Oldtimerbus' mittlerweile ein 'Muss' bei der Rallye", so Gero Riedesel, Präsident des Clubs.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für die Rallye laufen auf Hochtouren: "Besonders stolz sind wir, dass wir bereits im Januar alle Startplätze vergeben haben. Somit freuen wir uns auf wieder zahlreiche Teilnehmer, um den Erfolgskurs der Rallye weiter fortzuschreiben. Wir hoffen natürlich wie immer auf gutes Wetter, viele Oldtimer-Fans, sowie auf große und kleine Zuschauer. Wir sind aber seit letztem Jahr auch Regen erprobt, so dass uns das Wetter auch keinen Strich durch die Rechnung machen kann", so der Organisator Marco Israel.