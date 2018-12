Die Stellwerksstörung in Jöhlingen-West ist behoben. Die Bahnen der Linie S4 verkehren wieder regulär zwischen Karlsruhe und Heilbronn. Die Umleitung der Bahnen über Bruchsal und der Schienenersatzverkehr zwischen Berghausen und Bretten wurden inzwischen eingestellt.

Das Stellwerk in Jöhlingen fiel in der letzten Woche mehrmals aus. Pendler mussten auf die Busse des Schienenersatzverkehrs umsteigen oder mit der umgeleiteten Bahn über Bruchsal fahren. "Jetzt ist das Problem behoben", teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Mitteilung an die Presse mit.

Die AVG und die Deutschen Bahn haben am Wochenende mit Hochdruck daran gearbeitet, die Stellwerksstörung zu beheben. Nach dem Austausch von drei Baugruppen und einer Relaisschiene konnte die Leistungsfähigkeit des Stellwerkes stabilisiert und der Streckenabschnitt wieder für den regulären Bahnverkehr freigegeben werden.